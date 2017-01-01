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Siirt'te ev yangını

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:13
Siirt'te ev yangını
Siirt'te ev yangını

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Sider'e ait evin çocuk odasında yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinlerinin durumu İtfaiye Müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.
(MND-MP-Y)

24.04.2017 18:20:33 TSI
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