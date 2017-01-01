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Maşa ile Koca Ayı çocuklarla buluşuyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Çocuklar 23 Nisan coşkusunu 22-30 Nisan tarihleri arasında Maşa ile Koca Ayı'nın sahne şovuyla Tekira Alışveriş Merkezi'nde yaşıyor.

Eğlence, aksiyon ve maceralarla dolu muhteşem şovun ardından Maşa ile Koca Ayı, çocuklarla fotoğraflar çektiriyor. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini tüm çocuklar Maşa ile Koca Ayı'nın Tekira Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen muhteşem sahne şovuyla yaşıyorlar. Çocukların büyük bir ilgiyle ve merakla takip ettiği dünyaca ünlü Maşa ile Koca Ayı, 9 gün boyunca Tekira Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla bir araya geliyor.



Eğlence, aksiyon ve macera bir arada

Tekira Alışveriş Merkezi'nin zemin katında kurulan özel sahnede en eğlenceli gösterilerini çocuklar için sergileyen Maşa ile Koca Ayı, çocukların 23 Nisan coşkusunu birbirinden renkli sürprizlerle paylaşıyor. Maşa ile Koca Ayı'yla bol bol fotoğraf çektirebilecekleri eğlenceli gösteriler, çocukların unutulmaz anıları arasında yer alacak.

22-30 Nisan tarihleri arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde Tekira Alışveriş Merkezi'nin zemin katında gerçekleşen Maşa ile Koca Ayı etkinliğinde tüm çocuklar birbirinden eğlenceli danslar ve oyunlarla tatilin tadını çıkarıyor.

Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen sahne şovu tüm çocukların ücretsiz katılımına açık.

(HLD-MEF-Y)



24.04.2017 18:25:19 TSI

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