24 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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ABCD temel afet bilinci ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması eğitimi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:19
ABCD temel afet bilinci ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması eğitimi
ABCD temel afet bilinci ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması eğitimi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Çorlu İMKB Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerine olası afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verilen ABCD Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) konulu eğitim protokolü kapsamında yetiştirilen gönüllü eğitmenler tarafından sunumlar yapıldı.
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Afet Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1 mühendis, 2 teknisyen olmak üzere 3 personel tarafından verilen eğitimlerde, olası afetler öncesinde, afet esnasında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gereken temel konular, ev ve iş yerlerinde kolaylıkla uygulanabilecek risk azaltma teknikleri, afet yönetimi süreçlerinin ülkemizdeki ve ilimizdeki sosyal ve teknolojik gelişimi ve toplumsal afet bilincinin afet yönetimi süreçleri görsel sunu eşliğinde anlatıldı. Yaklaşık 100 öğrenciye verilen eğitim 1 saat sürdü.
(HLD-MEF-Y)

24.04.2017 18:27:37 TSI
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