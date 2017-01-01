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Reşadiye'de kar sürprizi

25 Nisan 2017 Salı, 09:21
Reşadiye'de kar sürprizi
Reşadiye'de kar sürprizi

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.
Reşadiye'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli ve Bozçalı beldelerinde, çetin geçen kış aylarından sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının sonlarına doğru lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı. Kar, Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.
(HA-UY-Y-)

25.04.2017 09:30:27 TSI
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