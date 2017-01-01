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Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

25 Nisan 2017 Salı, 09:34
Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı
Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle Adıyaman Veteriner Hekimler Odası tarafından kutlama programı düzenlendi.
Türkiye Petrolleri sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Dünya Veteriner Hekimler Günü etkinliğine Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Rektör Prof. Dr. Talha Günüllü, İl Jandarma komutanı Albay Ercan Atasoy, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, veteriner hekimler ve aileleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk, insan sağlığının hayvan sağlığından geçtiğini belirterek, "Veteriner hekimler hayvan sağlığı ve refahı, hayvansal ürünlerin üretilmesi, gıda güvenliği, halk sağlığı konularında sorumlu meslek kuruluşudur. Mesai merhumu olmadan, sabırla, titizlikle hareket etmekteyiz. 200'den fazla hayvanlardan insanlara buluşan hastalıklarla mücadele eden, salgın hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Adıyaman Veteriner Hekimler Odası olarak gerek yurt dışında, gerek yurt içinde bir çok hizmet içi seminerler düzenleyerek, gelişme sağlamaktayız. Sağlıklı hayvan sağlıklı gıda, sağlıklı gıda sağlıklı insan, sağlıklı insan ise sağlıklı toplum demektir" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, toplumumuzun geleceği için çok önemli olan veteriner hekimliğin sağlıklı nesiller için olmazsa olmaz olduğunu söyledi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ise yaptığı selamlama konuşmasında, veteriner hekimler gününü kutladı.
Vali Abdullah Erin ise konuşmasında, insanlar kadar hayvanlarında hakkı olduğunu belirterek, "Sağlıklı insan neslinin sağlıklı hayvandan geçtiğini biliyoruz. İnsanlığın vahşet içerisinde olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların boğazlandığı, katledildiği, toplu katliamın yaşandığı acımasız bir dönemdeyiz. Sadece insan hak ve hürriyetinin değil, hayvan haklarının olduğu bir geleneğe, inanca ve düşünceye sahip nesilleriz. Bütün veteriner hekimlerin gününü tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Meslek dayanışmasının birlikteliğini beraberliğini yoğunlaştırarak arttırmalarını diliyorum. Veteriner hekimlerimizin sadece hayvanlarla değil, topluma yön verebilecek sosyal projelere de imza atacaklarına inanıyorum" dedi.
Konuşmaların ardından harfhane gurubu davetlilere türkü ziyafeti sundu. Program çekiliş ve plaket verilmesiyle son buldu.
(AHM)

25.04.2017 09:43:12 TSI
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