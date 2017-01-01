YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kayda'dan öğrencilere yerel yönetimler dersi

Başkan Kayda'dan öğrencilere yerel yönetimler dersi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Fatih İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilimler Dersi'nin yerel yönetimler konusunu belediye meclis salonunda işledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu tarafından karşılanan öğrenciler, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından yerel yönetimler hakkında bilgilendirildi. Belediye Meclis Salonunda Başkan Kayda ile bir araya gelen minik öğrenciler, yerel yönetimler üzerine Başkan Kayda'ya sorular sorarken, öğrencilerin sorularını açıklayıcı bir şekilde yanıtlayan Başkan Kayda, belediyenin işleyişi, sorumluluk alanları, yerel yönetim seçimleri ve Salihli Belediyesi'nin yaptığı projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Öğrencilerle birebir ilgilenen Başkan Kayda, programın sonunda öğretmenleri Mehmet Karaaslan'a teşekkür ederek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Uygulamalı derslerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olduğunu belirten Karaaslan, kendilerine zaman ayıran ve yerel yönetimler hakkında öğrencileri bilgilendiren Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

(BA-AY-Y)



25.04.2017 10:39:11 TSI

NNNN

