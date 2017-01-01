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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı

25 Nisan 2017 Salı, 10:35
Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı
Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonunda Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği Cumhuriyet Savcısı, Belediye Başkan Yardımcısı, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanı, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü, Kütahya İlçe Özel İdaresi Müdürü, Tavşanlı İlçe Müftüsü, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdürü, Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kuruluş Müdürü, Tavşanlı İş Kurumu Şube Müdürü, Tavşanlı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünde görev yapan sağlık memurlarının katılımı ile gerçekleşti.
5395 sayılı Çocuk koruma Kanununa göre Eğitim ve sağlık Tedbir kararı alınan çocukların sağlığı, refahı ve mutluluğu için gerekli standartların sağlanması, bu doğrultuda paydaş kurumlarla ortak hareket ederek çocukların durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Mevcut Danışmanlık, Eğitim ve Sağlık Tedbirleri olan çocukların durumları hakkında kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunuldu. (Tİ -EFE)

25.04.2017 10:43:50 TSI
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