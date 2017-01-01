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Balcalı'ya sıfır hata ile "JCI" dünya kalite belgesi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı uluslararası akreditasyon hizmeti veren JCI "Joint Commission International" tarafından yeniden ve uluslararası alanda bir ilki başararak sıfır hata ile akredite edildi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, laboratuvarın 3 kez üst üste JCI "Joint Commission International"a akretide olarak bir ilki yaşadığını belirterek. bu kez yine aynı kuruluşun gerçekleştirdiği denetimler sonucu dünyanın nadir sağlık kurumlarında rastlanan sıfır hata ile bu akreditasyonu bir kez daha yenilediğini söyledi.

Öztürk, denetimlerin, diğer denetimlerden farklı olarak "0" hata ile uluslararası standartlardaki bir laboratuvarın alabileceği en yüksek skor ile denetimi tamamlandığını, laboratuvarın 2006 yılında JCI dan akredite olarak Türkiye'nin ilk kalite belgesine sahip üniversite hastanesi klinik laboratuvarı olduğuna işaret etti. Doç. Dr. Öztürk, halen Türkiye'de sayısı 1500'ün üzerinde olan ruhsatlı laboratuvarlardan 15'i özel kurum, 7'si devlet kurumu olmak üzere sadece 22 laboratuvarın bu akreditasyona sahip olduğunu, Türkiye'de halen 70'in üzerindeki Üniversite Hastanesi'nin laboratuvarından sadece 2 tanesinin akreditasyonun bulunduğunu kaydetti. Öztürk, Bu kalite belgesinin ayrıca Amerika'da yayınlanan uluslararası gezi rehberlerinde Türkiye'de gidilebilecek sağlık kurumları arasında "Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı" olarak yer alınmasını sağladığını belirtti.

Joint Commission International adına denetimlerde bulunan Diana Hopkins ise dünyada bir sağlık kurumuna "sizin hakkınızda herhangi bir kusur bulamadık" demenin çok nadir olduğunu ve durumdan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Hopkins, "Umarım bu başarıyla tüm çalışanlar olarak büyük gurur duyuluyordur çünkü bu akreditasyonu almak isteyen çok sağlık kuruluşu var ve bu başarı gerçekten çok özel" diye konuştu.

Balcalı Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Hastane Kalite Direktörü Doç. Dr. Tamer Cevat İnal, da 2005 yılı Ocak ayından itibaren akreditasyon çalışmalarına başladığını, bu amaca yönelik olarak uluslararası akreditasyon hizmeti veren JCI "Joint Commission International" için ABD ile temasa geçildiğini ifade etti. İnal, Ocak 2017 tarihine kadar JCI tarafından 3. kez akredite edilmiş bir laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini bu yeni akreditasyon ile de merkez labaratuvarın kalite seviyesini çok üst sıralara çektiğini dile getirdi.

Labaratuvar Direktörü Prof. Dr. Akgün Yaman ise Merkez Laboratuarı'nın hastaların tanı ve tedavilerinin takibinde kaliteli, güvenilir, ispat edilebilir, hızlı ve doğru klinik laboratuvar hizmetini sunmayı amaçladığını, bu yoldan hareketle bilimsel gerçeklerle çalışmak, dünya standartlarında bir laboratuvar olmak, hastanemizin ve bölgemizdeki hekim ve sağlık kurumlarının laboratuvar ihtiyacını karşılamak, hasta haklarına saygılı, onlara değer veren sevgi ve saygıya dayalı güler yüzlü bir laboratuvar hizmetini sunmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarının altını çizdi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünya çapında elde edilen bu başarının son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, Merkez Laboratuvarı'nda 5 öğretim üyesi, 1 uzman doktor, 2 idari personel, 13 Hemşire, 66 teknisyen, 16 kayıt elemanı, 2 sekreter, 5 yardımcı personel görev yapıyor. Laboratuvar'da Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji ve İmmünoloji ile Moleküler birimleri bulunduğunu, Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı 365 gün 24 saat hizmet verdiğine dikkat çekti.

(ELF-Y)



25.04.2017 10:58:39 TSI

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