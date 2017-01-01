25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balcalı'ya sıfır hata ile "JCI" dünya kalite belgesi

25 Nisan 2017 Salı, 10:50
Balcalı'ya sıfır hata ile "JCI" dünya kalite belgesi
Balcalı'ya sıfır hata ile "JCI" dünya kalite belgesi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı uluslararası akreditasyon hizmeti veren JCI "Joint Commission International" tarafından yeniden ve uluslararası alanda bir ilki başararak sıfır hata ile akredite edildi.
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, laboratuvarın 3 kez üst üste JCI "Joint Commission International"a akretide olarak bir ilki yaşadığını belirterek. bu kez yine aynı kuruluşun gerçekleştirdiği denetimler sonucu dünyanın nadir sağlık kurumlarında rastlanan sıfır hata ile bu akreditasyonu bir kez daha yenilediğini söyledi.
Öztürk, denetimlerin, diğer denetimlerden farklı olarak "0" hata ile uluslararası standartlardaki bir laboratuvarın alabileceği en yüksek skor ile denetimi tamamlandığını, laboratuvarın 2006 yılında JCI dan akredite olarak Türkiye'nin ilk kalite belgesine sahip üniversite hastanesi klinik laboratuvarı olduğuna işaret etti. Doç. Dr. Öztürk, halen Türkiye'de sayısı 1500'ün üzerinde olan ruhsatlı laboratuvarlardan 15'i özel kurum, 7'si devlet kurumu olmak üzere sadece 22 laboratuvarın bu akreditasyona sahip olduğunu, Türkiye'de halen 70'in üzerindeki Üniversite Hastanesi'nin laboratuvarından sadece 2 tanesinin akreditasyonun bulunduğunu kaydetti. Öztürk, Bu kalite belgesinin ayrıca Amerika'da yayınlanan uluslararası gezi rehberlerinde Türkiye'de gidilebilecek sağlık kurumları arasında "Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı" olarak yer alınmasını sağladığını belirtti.
Joint Commission International adına denetimlerde bulunan Diana Hopkins ise dünyada bir sağlık kurumuna "sizin hakkınızda herhangi bir kusur bulamadık" demenin çok nadir olduğunu ve durumdan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Hopkins, "Umarım bu başarıyla tüm çalışanlar olarak büyük gurur duyuluyordur çünkü bu akreditasyonu almak isteyen çok sağlık kuruluşu var ve bu başarı gerçekten çok özel" diye konuştu.
Balcalı Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Hastane Kalite Direktörü Doç. Dr. Tamer Cevat İnal, da 2005 yılı Ocak ayından itibaren akreditasyon çalışmalarına başladığını, bu amaca yönelik olarak uluslararası akreditasyon hizmeti veren JCI "Joint Commission International" için ABD ile temasa geçildiğini ifade etti. İnal, Ocak 2017 tarihine kadar JCI tarafından 3. kez akredite edilmiş bir laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini bu yeni akreditasyon ile de merkez labaratuvarın kalite seviyesini çok üst sıralara çektiğini dile getirdi.
Labaratuvar Direktörü Prof. Dr. Akgün Yaman ise Merkez Laboratuarı'nın hastaların tanı ve tedavilerinin takibinde kaliteli, güvenilir, ispat edilebilir, hızlı ve doğru klinik laboratuvar hizmetini sunmayı amaçladığını, bu yoldan hareketle bilimsel gerçeklerle çalışmak, dünya standartlarında bir laboratuvar olmak, hastanemizin ve bölgemizdeki hekim ve sağlık kurumlarının laboratuvar ihtiyacını karşılamak, hasta haklarına saygılı, onlara değer veren sevgi ve saygıya dayalı güler yüzlü bir laboratuvar hizmetini sunmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarının altını çizdi.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünya çapında elde edilen bu başarının son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, Merkez Laboratuvarı'nda 5 öğretim üyesi, 1 uzman doktor, 2 idari personel, 13 Hemşire, 66 teknisyen, 16 kayıt elemanı, 2 sekreter, 5 yardımcı personel görev yapıyor. Laboratuvar'da Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji ve İmmünoloji ile Moleküler birimleri bulunduğunu, Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı 365 gün 24 saat hizmet verdiğine dikkat çekti.
(ELF-Y)

25.04.2017 10:58:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hükümlülerin ektiği buğdaylar başak verdi
YEREL

HÜKÜMLÜLERİN EKTİĞİ BUĞDAYLAR BAŞAK VERDİ
Türkiye Zumba Team heyecanı Adana'da
YEREL

TÜRKİYE ZUMBA TEAM HEYECANI ADANA'DA
Pozantı'da dar gelirli vatandaşlara 150 koli yiyecek dağıtıldı
YEREL

POZANTI'DA DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA 150 KOLİ YİYECEK DAĞITILDI
Mürseloğlu'nda 3 açılış birden
YEREL

MÜRSELOĞLU'NDA 3 AÇILIŞ BİRDEN
En çok 'Yİ-ÜFE'yi merak ettik
YEREL

EN ÇOK 'Yİ-ÜFE'Yİ MERAK ETTİK
Arı sokunca şoka giren sürücüye polis yardımı
YEREL

ARI SOKUNCA ŞOKA GİREN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIMI
GÜNCELLEME - Adana'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ CİNAYET
GÜNCELLEME - Adana'da silah kavga: 2 ölü 2 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA SİLAH KAVGA: 2 ÖLÜ 2 YARALI
15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana ve Mersin'de
YEREL

15. ULUSLARARASI GEZİCİ FİLMMOR KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ ADANA VE MERSİN'DE
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Arka Plan Fotoğraf Derneği'nden 4 sergi birden
YEREL

ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ'NDEN 4 SERGİ BİRDEN
Minikler 23 Nisan'ı &quot;Eskimo Kasabası&quot;nda kutladı
YEREL

MİNİKLER 23 NİSAN'I "ESKİMO KASABASI"NDA KUTLADI
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yeniden Sönmez atandı
YEREL

KOZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE YENİDEN SÖNMEZ ATANDI
Adana'da silah kavga: 2 ölü 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA SİLAH KAVGA: 2 ÖLÜ 2 YARALI
AOSB Futbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu
YEREL

AOSB FUTBOL TURNUVASI'NDA YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Adana'ya macera temalı botanik park
YEREL

ADANA'YA MACERA TEMALI BOTANİK PARK
Adana'da cinayet
YEREL

ADANA'DA CİNAYET

Adana'daki doktora darp ve hakaret davası
YEREL

ADANA'DAKİ DOKTORA DARP VE HAKARET DAVASI
&quot;23 Nisan&quot; konulu resim yarışması
YEREL

"23 NİSAN" KONULU RESİM YARIŞMASI
Biyonik kulaklı hastalar şenlikte buluştu
YEREL

BİYONİK KULAKLI HASTALAR ŞENLİKTE BULUŞTU
Karaisalı'da Kuvayi Milliye Şenlikleri
YEREL

KARAİSALI'DA KUVAYİ MİLLİYE ŞENLİKLERİ
Adana'da terör operasyonu
YEREL

ADANA'DA TERÖR OPERASYONU
Trap Atış ve Tek Kurşun Yarışması
YEREL

TRAP ATIŞ VE TEK KURŞUN YARIŞMASI
Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu
YEREL

ŞEHİT ANNELERİ MEHMETÇİKLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!