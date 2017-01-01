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Cizre Belediyesi Asri Mezarlığında temizleme ve bakım çalışmasını başlattı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Asri Mezarlığı'nda ağaç budama, ot biçme, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi Asri Mezarlığı'nı temizleme ve bakım çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde mezarlık içindeki ağaçlarda budama çalışması yapıldı, ot biçme, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önce de Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla ışıklandırma yapılarak, çöken duvarlar tamir edilip, demir korkuluklar yenileri ile değiştirilmişti. Bunun yanında mezarlığın giriş kapıları da değiştirilip bunların yerine Cizre motifleri taşıyan taşlardan kapı çevresi yapılıp yeni kapıların takılması için de çalışmalar sürüyor.

(AY-MP-Y)



25.04.2017 11:02:49 TSI

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