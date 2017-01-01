25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre Belediyesi Asri Mezarlığında temizleme ve bakım çalışmasını başlattı

25 Nisan 2017 Salı, 10:54
Cizre Belediyesi Asri Mezarlığında temizleme ve bakım çalışmasını başlattı
Cizre Belediyesi Asri Mezarlığında temizleme ve bakım çalışmasını başlattı

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Asri Mezarlığı'nda ağaç budama, ot biçme, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı.
Cizre Belediyesi Asri Mezarlığı'nı temizleme ve bakım çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde mezarlık içindeki ağaçlarda budama çalışması yapıldı, ot biçme, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önce de Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla ışıklandırma yapılarak, çöken duvarlar tamir edilip, demir korkuluklar yenileri ile değiştirilmişti. Bunun yanında mezarlığın giriş kapıları da değiştirilip bunların yerine Cizre motifleri taşıyan taşlardan kapı çevresi yapılıp yeni kapıların takılması için de çalışmalar sürüyor.
(AY-MP-Y)

25.04.2017 11:02:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU
Cizre'nin çehresi değişiyor
YEREL

CİZRE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Şırnaklı gençler, 57. Alay için 102 metrelik bayrakla yürüdü
YEREL

ŞIRNAKLI GENÇLER, 57. ALAY İÇİN 102 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜDÜ
Cizre'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

CİZRE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Şırnak'ta İŞGEM kurulacak
YEREL

ŞIRNAK'TA İŞGEM KURULACAK
Cizre &quot;İŞGEM&quot; protokolü İmzalandı
YEREL

CİZRE "İŞGEM" PROTOKOLÜ İMZALANDI
Irak sınırında terör örgütüne büyük darbe
YEREL

IRAK SINIRINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!