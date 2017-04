YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konyaaltı Belediyesi'nden 20. doğa gezisi

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle düzenlediği gezilerin 20.sini Serik İlçesi'nin Kozan Köyü'ne gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi ve TODOSK işbirliğiyle her ay gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri devam ediyor. İki yıl içinde Antalya'nın farklı bölgelerine toplam 20 gezi düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, bu geziler ile bin 250 kişiyi doğayla buluşturdu. TODOSK'un profesyonel rehberleri öncülüğünde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü kısa bir bilgilendirmenin ardından Serik İlçesi'nin Kozan Köyü'nden start aldı. Doğa severler Uçansu ve Akçapınar mevkiinde yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda yürüdü.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerine vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İki yıl içinde toplam 20 farklı bölgeye doğa yürüyüşü için gezi düzenlediklerini dile getiren Muhittin Böcek, bu geziler ile bin 250 kişiyi doğayla buluşturduklarını kaydetti.

Muhittin Böcek, "Uzman rehberler öncülüğünde gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerimiz her ay farklı parkurlarda gerçekleştiriliyor. Yürüyüşlere katılan halkımız hem spor yapıyor, hem de Antalya'nın muhteşem doğa güzelliklerini keşfetme şansı buluyor" dedi.

