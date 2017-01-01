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Alanya'da hasta yakınları için tesis inşa ediliyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere inşa edeceği Sosyal ve Kültürel Tesis, 27 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkıyor.

Sosyal projeleri ile Türkiye'ye örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yapımı süren 300 yataklı Alanya Bölge Hastanesi'nin yanına 4 katlı 24 odalı 50 kişi kapasiteli çok amaçlı Sosyal ve Kültürel Tesis kazandırmaya hazırlanıyor. Şehir dışından Alanya'ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı ve imkanlarından faydalanabileceği tesis, kalitesiyle otel konforunu aratmayacak. Yakınları Alanya'daki hastanelerde tedavi gören hasta yakınları, hastane bahçelerinde ve banklarda gecelemekten kurtulacak.



Tüm detaylar düşünüldü

27 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkacak olan Sosyal ve Kültürel Tesiste konaklayacak hasta yakınları için tüm detaylar düşünüldü. Her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, 2 yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon bulunacak. Hasta yakınlarına hizmet verecek tesis projesi kapsamında ayrıca, resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit olacak. Açık otoparkı, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanımın yer aldığı tesis, 1 yılda tamamlanacak.

(SÇ-SÇ-Y)



25.04.2017 11:09:51 TSI

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