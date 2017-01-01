Türkiye Sualtı sporları Federasyon Başkanı AİÇÜ'de
(Fotoğraflı)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bulunan spor tesislerini İnceledi.
Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ziyarette bulundu ve spor tesislerinde incelemeler yaptı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin ÖZEN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsünde yer alan spor tesisleri ile kısa bir zaman sonra faaliyete geçecek olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Federasyon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen daha sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Bayraktar ile birlikte Rektör Prof. Dr. Karabulut'a makamında ziyaret ederek Spor tesislerinin gelişimiyle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Rektör Karabulut ile Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Başkanı Özen karşılıklı onurluk takdimlerimde bulundu.
(AG-AT-Y)
25.04.2017 11:10:31 TSI
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