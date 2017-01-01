25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye Sualtı sporları Federasyon Başkanı AİÇÜ'de

25 Nisan 2017 Salı, 11:02
Türkiye Sualtı sporları Federasyon Başkanı AİÇÜ'de
Türkiye Sualtı sporları Federasyon Başkanı AİÇÜ'de

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bulunan spor tesislerini İnceledi.
Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ziyarette bulundu ve spor tesislerinde incelemeler yaptı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin ÖZEN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsünde yer alan spor tesisleri ile kısa bir zaman sonra faaliyete geçecek olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Federasyon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen daha sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Bayraktar ile birlikte Rektör Prof. Dr. Karabulut'a makamında ziyaret ederek Spor tesislerinin gelişimiyle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Rektör Karabulut ile Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Başkanı Özen karşılıklı onurluk takdimlerimde bulundu.
(AG-AT-Y)

25.04.2017 11:10:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da Miraç Kandili nedeni ile süt dağıtımı yapıldı
YEREL

AĞRI'DA MİRAÇ KANDİLİ NEDENİ İLE SÜT DAĞITIMI YAPILDI
57. Alay Vefa Yürüyüşü
YEREL

57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ

&quot;Cuntacıların akıl edemediği bir şey vardı, biz Osmanlı torunlarıydık&quot;
YEREL

"CUNTACILARIN AKIL EDEMEDİĞİ BİR ŞEY VARDI, BİZ OSMANLI TORUNLARIYDIK"
Baharın gelişiyle besicilerin yüzü güldü
YEREL

BAHARIN GELİŞİYLE BESİCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ
Boyundan büyük balık yakaladı
YEREL

BOYUNDAN BÜYÜK BALIK YAKALADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!