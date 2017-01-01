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Serik Pınarcık yolu yenileniyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Pınarcık Mahallesi yolunda bakım onarım çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda başlattığı yol seferberliği devam ediyor. Baharın gelmesiyle yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, Antalya'nın dört bir yanında çalışma yapıyor. Grup yollarını sıcak asfaltla buluşturan, yeni yollar açan ekipler, bozulan yollarda da bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekipleri, bu kapsamda zaman içinde bozulan ve çukurlar oluşan Serik'in Pınarcık Mahalle yolunda bakım ve onarım çalışması yapıyor.



Uzun ömürlü yol

5 kilometre uzunluğundaki yol genişletiliyor. Yolun bozulan kısımları sökülerek tekrar onarılıyor ve yol şarampolleri temizleniyor. Dolgu malzemesi ile yükseltilen yolun, silindir vasıtası ile sıkıştırılarak uzun ömürlü olması sağlanıyor. Bakım onarım faaliyetlerinin bitimi ile birlikte filler adı verilen malzeme ile yol tesviye edilecek ve sıkıştırılacak. Yol 2017 programı dahilinde asfaltlanacak.



Çalışmalar memnun etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve Pınarcık Mahalle Muhtarı Ali Şahin mahalle yolunda yürütülen çalışmaları inceledi. Pınarcık Mahalle Muhtarı Ali Şahin, göçmeler ve çukurlar oluşan yolun kendileri için çile haline geldiğini belirterek, bakım onarım çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



25.04.2017 11:19:40 TSI

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