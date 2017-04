YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mürseloğlu'nda 3 açılış birden

Mürseloğlu'nda 3 açılış birden

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

- "Belediyecilikte günlük işleri yaparak başarılı olamayız"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi tarafından Mürseloğlu Mahallesi'ne yaptırılan yol, muhtarlık binası ile çocuk ve dinlenme parkının açılışı yapıldı.

Açılış törenine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, Yüreğir İlçe Başkanı İsmet Yüksel Seyhan ilçesi mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Göreve geldikten sonra hizmette ayrım yapma işine son verdiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mürseloğlu'nun en büyük sorunlarından biri olan tapu ve imar sorunu da yakın zamanda çözeceklerini söyledi. Karalar, "Bir dizi açılış yapıyoruz. Adanalılar, Seyhanlılar sayesinde her açılışımız bir miting gibi oluyor. Tabi hakikaten son 3 yılda Adana'da, Seyhan'da değişimi görmemek mümkün değil. Seyhan'ı ciddi anlamda dönüştürüyoruz. İlk belediye başkanı olduğumda dedik ki; günlük işleri yaparak iyi bir belediye başkanlığı yaptığımızı saylamacağız. 50- 60 yıldır el atılmayan problemlere el attık. Bu memlekete doğan neredeyse bu memleketin her sorunun bilen bir kardeşinizim. Mürseloğlu seddeden ayrılmış bir yer Sadece burada değil birkaç köy burada böyle; toprak sizin değil DSİ'nin bunu çözeceğiz inşallah. İnşallah bu dönem bitmeden buraları imarlı bölgeler haline getireceğiz. İmar uygarlık demek, daha sağlam dayanıklı binalar demek, güzel konutlarda oturmak, daha geniş yollar demektir" şeklinde konuştu.



"Başkan Karalar ile hizmetler gecikmez oldu"

Merkez ilçe olmalarına rağmen yerleşim yeri olarak Adana'ya çok uzak kaldıklarına ve bu yüzden bazı hizmetlerin geç kaldığına vurgu yapan Mürseloğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Kiçik, Zeydan Karalar'ın seçilmesi ile birlikte tüm hizmetleri eksiksiz aldıklarını söyledi. Muhtar Kiçik, "Mürseloğlu Mahallesi Adana'nın merkezi, kalbi konumundaki Seyhan ilçesinin en uç mahallesidir. Her ne kadar merkez ilçenin bir mahallesi olsak ta ilçenin en uzağında biz varız. Bu nedenle bazı hizmetler buruya gelmekte biraz gecikir. Anacak Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar seçildikten sonra bu gecikmeyi yaşamaz olduk. Merkezde ne yapılıyorsa burada da o hizmeti fazlasıyla görüyoruz. İşte bu nedenledir ki şahsım ve mahalle halkımız Başkanımız Zeydan Karalar'ı çok sevmektedir. Bugün mahallemizde yol, park ve muhtarlık binası açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün yapacağımız açılışlar bunlar. Ancak bununla birlikte yıllar boyu mahallemizde çözüm bekleyen bir sorun daha vardı. Çözülmesi için uzun süre uğraş verdiğimiz ancak hükümetlerin bile çözemediği tapu sorununu bugün başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın çabaları ile çözüm aşamasına gelmiştir. Ben başta kendisi olmak üzere mahallemize hizmetleri getiren tüm belediye personelimize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yol, muhtarlık binası ile çocuk ve dinlenme parkının açılışı yapıldı.

(ELF-Y)



25.04.2017 11:20:00 TSI

NNNN