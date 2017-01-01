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İl istihdam ve mesleki kurulları toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı valilik toplantı salonunda yapıldı

Vali İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı İsmail Ördü ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilmesinin yanı sıra, Çalışma ve İş Kurumu İI Müdürlüğü ve yürütme kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun onaylanması, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarının görüşülerek karara bağlanması, Tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam imkânları ve bu alanda yapılabilecek faaliyetler hakkında Tarım İl Müdürünün kurula bilgi vermesi, çocuk işçiliği konusunun kurulda tartışılarak bu konu hakkında yapılabilecek iş ve işlemlerin kararlaştırılması ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(COŞ-AÖ-Y)



25.04.2017 11:24:27 TSI

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