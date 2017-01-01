25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl istihdam ve mesleki kurulları toplantısı yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 11:16
İl istihdam ve mesleki kurulları toplantısı yapıldı
İl istihdam ve mesleki kurulları toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı valilik toplantı salonunda yapıldı
Vali İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı İsmail Ördü ve daire müdürleri katıldı.
Toplantıda önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilmesinin yanı sıra, Çalışma ve İş Kurumu İI Müdürlüğü ve yürütme kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun onaylanması, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarının görüşülerek karara bağlanması, Tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam imkânları ve bu alanda yapılabilecek faaliyetler hakkında Tarım İl Müdürünün kurula bilgi vermesi, çocuk işçiliği konusunun kurulda tartışılarak bu konu hakkında yapılabilecek iş ve işlemlerin kararlaştırılması ile ilgili konular görüşüldü.
Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
(COŞ-AÖ-Y)

25.04.2017 11:24:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni TOKİ bölgesinde sıcak asfaltlama başlıyor
YEREL

YENİ TOKİ BÖLGESİNDE SICAK ASFALTLAMA BAŞLIYOR
İngiliz gençler keçeden el sanatları ürünü yaptı
YEREL

İNGİLİZ GENÇLER KEÇEDEN EL SANATLARI ÜRÜNÜ YAPTI
Acıgöl'de öğrenciler fidan dikti
YEREL

ACIGÖL'DE ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ
Nevşehir'de ekmeğe zam geldi
YEREL

NEVŞEHİR'DE EKMEĞE ZAM GELDİ
Rafadan Tayfa müzikal ekibi çocuklarla buluştu
YEREL

RAFADAN TAYFA MÜZİKAL EKİBİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Şırnak-İdil'deki öğrencilerden, Başkan Karaaslan'a teşekkür ziyareti
YEREL

ŞIRNAK-İDİL'DEKİ ÖĞRENCİLERDEN, BAŞKAN KARAASLAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Nevşehir Külliyesi göz kamaştırıyor
YEREL

NEVŞEHİR KÜLLİYESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Turizm haftası kapanış töreni yapıldı
YEREL

TURİZM HAFTASI KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI
MHP Derinkuyu ilçe kongresi yapıldı
YEREL

MHP DERİNKUYU İLÇE KONGRESİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!