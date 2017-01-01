YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pozantı'da dar gelirli vatandaşlara 150 koli yiyecek dağıtıldı

Pozantı'da dar gelirli vatandaşlara 150 koli yiyecek dağıtıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlıkları ve bağlı muhtarlıkların belirlediği yoksul vatandaşlara yiyecek kolileri dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, son olarak Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine 150 koli yiyecek dağıttı.

Büyükşehir bünyesinde oluşturulan Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerine şu ana kadar 10 bin koli dağıtıldığı, önümüzdeki süreçte de yardımların süreceği belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri de, "Merkez ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize başvurduğunda, rutin olarak destek verilmesi gerekiyorsa, Sosyal Market'ten periyodik olarak bunu gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde ise belirlenen yoksul vatandaşlarımıza yardımı bizzat götürüyoruz. İlçelere her seferinde 150 koli gönderiyoruz. Yeniden talep olursa sayı artırılıyor. Bir seferlik yardımlarımızda isimler tutanakla belirleniyor" diye konuştu.

(ELF-Y)



25.04.2017 11:29:56 TSI

NNNN

