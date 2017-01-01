YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne '57. Alay' şehitleri için yürüdü

Edirne '57. Alay' şehitleri için yürüdü



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Edirne'de yüzlerce gencin katımıyla gerçekleşti.

Selimiye Camii'nde bir araya gelen kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda genç, sabah namazında çorba ikramının ardından yürüyüşe geçti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla 102 metrelik Türk bayrağı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posterini taşıyan geçlerden oluşan kortej, Selimiye Camii'nden Balkan Şehitliği'ne yürüdü.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale Şavaşı'nın destansı bir zaferin adı ve inancın sarsılmaz kalesidir. Aziz Türk milletinin hiçbir zaman düşmana teslim olmayacağının haykırışıdır Çanakkale. Çanakkale, geride gözü yaşlı analar bırakarak ana kucağından ayrılan on beşlilerin hikayesidir. Türk milletinin onur ve bilincinin uyanışı, var oluşu ve diriliş mücadelesidir. Çanakkale Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen süre içerisinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelecektir' dediği yerdir. Sarsılmaz bir imanla mücadele eden ecdadımız bu kıymetli yurdu bize emanet etmiştir. Kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve cesaretle bize düşen görevleri en iyi şekilde icra etmek en temel vazifemizdir" dedi.

Program, şehitler için Edirne İl Müftülüğü Duahanı Nuri Böcekbakan ile Selimiye Camii Müezzini Hüseyin Özpınar tarafından dua okunmasının ardından sona erdi.

(KU-MK-Y)



25.04.2017 11:41:58 TSI

NNNN

