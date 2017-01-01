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Başkan Ali Çetinbaş: Bahçeşehir Koleji, eğitim alanındaki eksikliği kapatacaktır

25 Nisan 2017 Salı, 11:57
Başkan Ali Çetinbaş: Bahçeşehir Koleji, eğitim alanındaki eksikliği kapatacaktır
Başkan Ali Çetinbaş: Bahçeşehir Koleji, eğitim alanındaki eksikliği kapatacaktır

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Bahçeşehir Kolejinin Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki tanıtım ofisini ziyaret etti.
Kurucu Müdür Murat Karaca tarafından karşılanan Çetinbaş, yatırımın, eğitim alanındaki eksikliği büyük oranda gideceğini ifade etti.
Kolejin, şehirde nitelikle istihdama da katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Çetinbaş, "Biz iktidarımız döneminde her zaman yatırımcının arkasında ve destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ülke bazıda hatta, tüm dünyada başarılı bir kurumu şehrimize kazandıran yatırımcılara yürekten şükranlarımı sunuyorum. Bahçeşehir okulu, bir komple şeklinde inşa ediliyor. Çocukları ana okulundan itibaren alıp liseden mezun olunca kadar kendi ayakları üzerinde duran ve kendine güven sahibi olan bireyler olmasına gayret gösteriliyor. İktidar partisinin il başkanı olarak bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bahçeşehir'in Kütahya'da özellikle eğitim alanındaki eksikliği kapacağına inanıyorum. Kolejde yüzden fazla nitelikle istihdam sağlayacak. Şehrimize nitelikle istihdama katkı sağlayacak.Elini taşını altına koyan yatırımcılarımızı tebrik ediyorum. Kayıt olacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu arada, Kütahya Bahçeşehir Koleji 15 Temmuz'da açılacak.15 Temmuz anlamlı. Anadolu insanın yüreğini meydanlara koyduğu gün. Bütün hainlere dur değiği gün. Bir yatırımcının 15 Temmuz olarak belirlemesi büyük bir masaj içeriyor" ifadelerini kullandı.
Müdür Murat Karaca, Boğaziçi Eğitim Kurumları'nın halen 2 okulu bulunduğunu, üçüncüsünün ise Bahçeşehir Koleji olarak taçlandıracaklarını vurguladılirtti.
Okul inşaatının hızla devam ettiğini belirten Karaca, Kütahya Bahçeşehir Kolejinin faaliyetlerine 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda başlayacağını sözlerine ekledi.
Karaca, ziyaretleri sebebiyle Başkan Çetinbaş'a teşekkür etti. (EFE)

25.04.2017 12:05:28 TSI
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