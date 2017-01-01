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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Malkara'da muhtarlara silah tanıtımı yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 11:58
Malkara'da muhtarlara silah tanıtımı yapıldı
Malkara'da muhtarlara silah tanıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, mahalle muhtarlarına silah tanıtımı yapıldı.
THK Malkara Şube binasında özel bir firma görevlisi Semih Emik tarafından mahalle muhtarlarına silah tanımı yapıldı. Tanıtım hakkında Saygın Malkara Gazetesi'ne konuşan Sarsılmaz Şirketinin Satış Temsilcisi Semih Emik, "Burada sadece muhtarlarımıza yönelik tabanca tanımı gerçekleştirdik. Burada yapılan program sadece tanıtım amaçlıdır" dedi.
Etkinliğe ilişkin konuşan THK Malkara Şube Saymanı Üzeyir Kocakır, "Bilindiği üzere THK sadece kurban derisi ve zekat toplanması değil, havacılık faaliyetlerinin yanı sıra bizim en büyük destekçimiz olan değerli muhtarlarımıza yönelik bir silah tanıtım programı düzenledik. Firma temsilcisi arkadaşımız geldi, burada tanıtımını yaptı. Biz de muhtarlarımıza hizmet için böyle bir organizasyon düzenledik" diye konuştu.
(HT-MEF-Y)

25.04.2017 12:06:23 TSI
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