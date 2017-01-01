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Avcı tüfekleri ve mermilerin taşınması ve kullanılmasına kısıtlama

- Bazı silahların benzerliği, güvenlik güçlerinin avcı-terör örgütü mensubu ayrımı yapmasında tereddüt yaşatıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, bazı av tüfekleri ve bu tüfeklere ait mermilerin taşınması, kullanılmasının Olağanüstü Hal süresince kısıtlandığı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanun kapsamında TS 870 standardında olması kaydı ile uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara, benzer av tüfeklerinin üretimine, yurt içi piyasada satışına izin verildiği hatırlatıldı. Güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde avcı-terör örgütü mensubu ayrımı yapılmasında tereddütler yaşandığı, silahların benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiği anlatılan açıklamada, "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. Maddesinin (İ) bendi uyarınca Eskişehir il hudutları dahilinde M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin ve bu tüfeklere ait mermilerin taşınması ve kullanılması Olağanüstü Hal süresince kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamaya uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi (C) bendi ve aynı kanunun 66. maddesi gereğince, gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır" denildi.

(İHA-MET-Y)



25.04.2017 12:14:26 TSI

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