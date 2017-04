YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'den MHP'ye ziyaret

(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - 16 Nisan halk oylamasından sonra AK Parti ve MHP teşkilatları bir araya geldiler.

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kaya ve teşkilat mensupları ile birlikte MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar ve Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe'yi ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, AK Parti Karabük teşkilatı ile 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasında "Evet" için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyledi.

Kar, "Ülkemizin bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin referandumdan geçmesinden sonra çok yakın bir tarihte uyum yasaları ve siyasi partiler kanunu gibiparlamento da yapılacak bir dizi çalışmalar ve değişiklikler var. Liderlerimizin yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında AK Parti ve MHP'nin ülkemizin geleceği için başlatmış oldukları iş birliğinin aynı samimiyet aynı güven ve aynı hedef doğrultusundabirlikte hareket edeceklerini görüyoruz. Tabii ki yerelde il ve ilçe teşkilatları olarak bizlerde tabiki bize çok fazla iş düşmese de bu birlikteliğin devamını, tesisini ve güçlenmesini arzu etmekteyiz. Tabiki seçim atmosferi içinde her ne kadar arzu edilmese de bazı açıklamalar bir tarafı kırmış, üzmüş olabilir. Bunun karşılığında da siyasi partilerimizin üst düzey yöneticileri, genel başkanları, genel başkan yardımcıları, milletvekillerimiz tabiki özgür bir şekilde kişisel fikirlerini ifade etmişlerdir. Yani hangi partiden ne kadar oy geldi tartışmasının ne ülkemize ne de Karabük'e bir faydası vardır. Bizim amacımız tektir; söz konusu vatandır, gerisi teferruattır. Bu iki partinin ülkenin önünü açmak için ülkemizin karşı karşıya geldiği terör belasını gibi bütün sıkıntıları beraberce el ele vererek aşma konusunda ki birlikte çalışmalarını takdir ile karşılıyoruz ve üzerimize düşen görevi de yapıyoruz. Karabük'te birçok il de olmadığı kadar güzel bir çalışma yaptık. Referandumdan istenilen neticeyi alabilmek için bütün teşkilatlarımız ile çaba sarf ettik. Sonuç olarak oranlar önemli değil, başarı ile geçirilmiş ve birlik beraberlik içerisinde güzellikler ile tamamlanmış bir süreç oldu. Bu sonucunda tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi kötü, eksik noksan bir buçuk, iki aya yakın sürdürdüğümüz faaliyetler içerisinde bu referanduma evet oyu veren, hayır oyu veren vatandaşlarımıza yine birlik ve beraberlik içerisinde yürütmüş olduğumuz çalışmalardan dolayı AK Parti'nin İl Teşkilatlarına, İlçe Teşkilatlarına, Kadın Kollarına, Gençlik Kollarına; kendi partimin İl ve İlçe yöneticilerine Ülkü Ocaklarına, Ülkücü İşçiler Sendikasına, Hanım Kollarına emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.AK Parti İl Başkanına, teşkilatlarına nazik ziyaretleri adına teşekkür ediyorum" dedi.

Saylar: "Bu yeni sisteme adapte olmak için birlikteliğimize ve beraberliğimize ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile ilgili halk oylamasında sonra, MHP'yi teşkilat kademeleri ile birlikte ziyarete geldik belirten Saylar, " MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar ve Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşeli'ye ve Kadın Kolları Başkanına, seçim çalışmalarında vermiş oldukları destekleri için milli iradeye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil, bu seçim bir halk oylamasıydı. Halk oylamasının da tarafları başlangıçtan itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu önerge ve Genel Başkanımız Binali Yıldırım'ın destekleri ile bu anayasa değişikliği çalışmaları başladı. Sonra Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan'ın desteği daha sonra da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin desteği ile halkımızın önüne geldi. Bu bir siyasi parti seçimi değil, halk oylamasıydı. Bu halk oylamasının taraflarıda bizlerdik ve milletimizdi. Milli irade de egemenlik kayıtsız şartsız milletindi ve netice olarak da yüzde 51,4 oranında sonuç çıktı. Bu sonucun doğrultusunda da bir siyasi parti seçimi olmadığı için her fert her siyasi parti halkımızın vermiş olduğu bu oylardan bir analiz yapar, kendine göre bir kriter belirleyebilir; ama bu kriterleri belirlerken de şehrimize, ülkemize, milletimize ve ilimize huzur vermemiz ve kardeşçe birbirimiz ile kol kola bu yeni sisteme adapte olmak için birlikteliğimize ve beraberliğimize ihtiyacımız var. Bu noktadan itibaren diyoruz ki bu ülke bizim, Anadolu toprakları bizim ve bu topraklarda bu bayrağın altında ilelebet beraber yaşayacağız; ama 16 Nisan'dan sonra ülkemizde rol biçilen koalisyonlar gibi krizler gibi durumların sonunu getiren bu ekibe de Allah razı olsun diyorum. Evet verende Hayır verende kazandı. Hayır, verenlerde bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Burada millet kazandı. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum, devlet adamlığını gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyorum. İl ve İlçe teşkilat kademelerine, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 'ye de teşekkür ediyorum. Cenabı Hak çalışmalarınızın karşılığını mizanda versin diyorum." dedi.

25.04.2017 12:45:23 TSI

