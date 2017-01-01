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Çıldır İlkokulu öğrencileri mavi kapak topluyor

25 Nisan 2017 Salı, 12:37
Çıldır İlkokulu öğrencileri mavi kapak topluyor
Çıldır İlkokulu öğrencileri mavi kapak topluyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Çıldır İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk çerçevesinde mavi kapak topluyor.
Çıldır İlkokulunda ,Çıldır İlkokulu öğretmeni Serkan Çanak öncülüğünde öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla mavi kapak kampanyası başlatıldı. Amacının öğrencilere bu bilinci aşılamak olduğunu belirten Çıldır İlkokulu öğretmeni Serkan Çanak, "Mavi kapak kampanyası ülkemizin her köşesinde her kesimden her insanın duyarlıkla katıldığı bir sosyal sorumluluk. Toplanan mavi kapaklar, engelli vatandaşlarımız için birer umut oluyor. Biz öğrencilerimize telkinlerle sürekli bunu anlatıyoruz. Öğrencilerimiz bu yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk faaliyetimizle hem eğleniyor, hemde öğreniyorlar. Ağaç yaş iken eğilir felsefesi ile onlarda bu bilinci oluşturmak, gelecek nesillere sağduyulu birer birey yetiştirmek bizim en büyük görevimiz" dedi.
Çıldır İlkokulunda ,Çıldır İlkokulu öğretmeni Serkan Çanak öncülüğünde öğrencilerin tarafından toplanan kapaklar yıl sonu karne gününde Türk Kızılayı Çıldır Şubesine teslim edilecek.
(ARV-AT-Y)

25.04.2017 12:45:56 TSI
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