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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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'Hoca Nasreddin' sahnelendi

25 Nisan 2017 Salı, 12:45
'Hoca Nasreddin' sahnelendi
'Hoca Nasreddin' sahnelendi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayserili çocuklarla buluşturduğu birbirinden güzel çocuk oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Türk mizahı denince akla gelen ilk kişi olan Nasreddin Hoca, Şehir Tiyatrosu'nda sahneye taşındı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Hoca Nasreddin" adlı çocuk oyunu ile devam etti. Kayserili çocuklar, Türk tarihinin en önemli şahsiyetlerinden olan Nasreddin Hoca'yı bir kez daha tanıma fırsatı buldu. Elvan Korkut'un oyunlaştırdığı Hoca Nasreddin adlı oyunu Ece Onur yönetti. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunda Nasreddin Hoca'nın fıkralarından örnekler sunuldu.
(AG-Y)

25.04.2017 12:53:40 TSI
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