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Kuyucuk Gölü 250 tür kuşa ev sahipliği yapıyor



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Türkiye'nin 13'ncü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü, 250 tür yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Kars'a 37 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyucuk Gölü, adını Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk Köyü'nden alıyor. Toplam 217 hektar yüzey alanına sahip Kuyucuk Gölü, bin 617 metre yükseklikte bulunan sığ bir göl, önemli kuş alanı ise 389 hektar büyüklüğünde, en derin yerinin 13 metre olduğu göl yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

34 biyolojik çeşitlilik noktasında Kafkasya ve İran-Anadolu biyolojik çeşitlilik noktalarının kesiştiği bir noktada bulunan Kuyucuk Gölü, Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunduğundan yükse kuş çeşitliliğine sahip. Bölge bugüne kadar Kuzey Doğa Derneği ekibi tarafından yapılan çalışmalarda en az 207 kuş türünün alanı kullandığı tespit edildi. Kuş göç güzergahları göz önüne alındığında, bu sayı 250 türü geçiyor.

Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Kuzey Doğa Derneği'nin 2004'den bu yana süren çabaları sonucunda, 20 Haziran 2009 tarihinde, Türkiye'nin 13. ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilk Ramsar Alanı olarak ilan edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaban kuşlarının akın ettiği Kuyucuk Gölü zaman zaman da kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapıyor.

(IÇ-AT-Y)



25.04.2017 12:57:30 TSI

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