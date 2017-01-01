25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuyucuk Gölü 250 tür kuşa ev sahipliği yapıyor

25 Nisan 2017 Salı, 12:49
Kuyucuk Gölü 250 tür kuşa ev sahipliği yapıyor

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Türkiye'nin 13'ncü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü, 250 tür yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor.
Kars'a 37 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyucuk Gölü, adını Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk Köyü'nden alıyor. Toplam 217 hektar yüzey alanına sahip Kuyucuk Gölü, bin 617 metre yükseklikte bulunan sığ bir göl, önemli kuş alanı ise 389 hektar büyüklüğünde, en derin yerinin 13 metre olduğu göl yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.
34 biyolojik çeşitlilik noktasında Kafkasya ve İran-Anadolu biyolojik çeşitlilik noktalarının kesiştiği bir noktada bulunan Kuyucuk Gölü, Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunduğundan yükse kuş çeşitliliğine sahip. Bölge bugüne kadar Kuzey Doğa Derneği ekibi tarafından yapılan çalışmalarda en az 207 kuş türünün alanı kullandığı tespit edildi. Kuş göç güzergahları göz önüne alındığında, bu sayı 250 türü geçiyor.
Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Kuzey Doğa Derneği'nin 2004'den bu yana süren çabaları sonucunda, 20 Haziran 2009 tarihinde, Türkiye'nin 13. ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilk Ramsar Alanı olarak ilan edildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte yaban kuşlarının akın ettiği Kuyucuk Gölü zaman zaman da kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapıyor.
(IÇ-AT-Y)

25.04.2017 12:57:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta haklarında yakalama bulunan 10 kişi yakalandı
YEREL

KARS'TA HAKLARINDA YAKALAMA BULUNAN 10 KİŞİ YAKALANDI
Kağızman eğitimde gelişmeye devam ediyor
YEREL

KAĞIZMAN EĞİTİMDE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR
Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KARS MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
FETÖ'nün darbe girişimi davasında tankçı askerler yargılanıyor
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA TANKÇI ASKERLER YARGILANIYOR
Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KARS MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
FETÖ'nün darbe girişimi davasında tankçı askerler yargılanıyor
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA TANKÇI ASKERLER YARGILANIYOR
Kars'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
YEREL

KARS'TA TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaymakam Keklik ile Başkan Altun öğrencilerle birlikte fidan dikti
YEREL

KAYMAKAM KEKLİK İLE BAŞKAN ALTUN ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE FİDAN DİKTİ
Enerji panelini tamir ederken evi yaktı
YEREL

ENERJİ PANELİNİ TAMİR EDERKEN EVİ YAKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!