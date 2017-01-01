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Soğuk havalar sonrası Eskişehir geceleri yeniden canlandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de günlerdir süren soğuk ve yağışlı hava sonrası, Eskişehir geceleri dün gece yeniden hareketlendi.

Adalar Mevkii ve İsmet İnönü Caddesi'nden yeniden müzik sesleri yükselirken, esnaf ise işlerinin yeniden canlanması ile birlikte daha yoğun bir mesai yaptı.

Nüfusunun önemli bir kısmını öğrencilerin oluşturduğu Eskişehir'de, günlerdir süren olumsuz hava koşulları gece hayatını da vurmuştu. Öğrencilerin en çok rağbet ettiği bölgelerden olan Adalar Mevkii ve İsmet İnönü Caddesi, günlerdir süren sessizliğini dün gece bozdu. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yeniden bölgeye akın eden vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Hareketliliğin artmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı, kötü hava şartlarının son bulmasını umduklarını dile getirdi. Eskişehir'in artık olmazsa olmazlarından olan amatör müzisyenler de dün gece İsmet İnönü Caddesi'ndeki yerini yeniden aldı. Genç sanatçılar, vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatırken, sanatlarını gecenin geç saatlerine kadar müziksever ile paylaştı.

(İHA-MUR-Y)



25.04.2017 13:46:43 TSI

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