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Artvinli gençlerden şehitlere vefa yürüyüşü

25 Nisan 2017 Salı, 13:39
Artvinli gençlerden şehitlere vefa yürüyüşü
Artvinli gençlerden şehitlere vefa yürüyüşü

(Fotoğraflı)

ARTVİN (İHA) - 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Gençlerden Şehitlere Vefa" 57. Alay Vefa yürüyüşü programı Artvin Gençlik Merkezi öncülüğünde Artvin Merkez Halit Paşa Camisi'nde kılınan sabah namazı ile başladı.
Namaz sonrasında Artvin İl Müftü Yardımcısı Muhammed Aydın "Şehitlerimize Vefa" konulu konuşma yaptı. Halit Paşa Camii'nde programa katılanlara çorba ikram edildi. İkram sonrasında protokol üyeleri ve gençler Artvin Garnizon Şehitliği'ne yürüdüler ve şehitlik önünde tüm şehitler için dua ettiler. Şehitlere yapılan dua sonrasında program sona erdi.
57. Alay Vefa yürüyüşü programına Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile eşi Hacer Kocatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Artvin İl Müftü Yardımcısı Muhammed Aydın, Spor Şube Müdürü Latif Yılmaztürk, Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Günari, gençler ve vatandaşlar katıldı.
(HFD-ÖS-Y)

25.04.2017 13:47:01 TSI
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