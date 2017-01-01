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Kartepe'de konteynerler bakıma alındı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki konteynerlerin dezenfekte ve bakım çalışmalarına hız verdi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki konteynerlerin tamir, bakım ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler arazideki konteynerlerın yerinde temizlenmesi için yıkama aracı ile konteyner temizliği yapıyor. Konteyner yıkama aracı ile çöp konteynerlerini yıkayan ekipler daha sonra konteynerleri dezenfekte ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, "Kartepemizin doğal güzelliklerinin korunması ve çevre konusunda hassas olan Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in talimatlarıyla, çalışmalarımızı geniş bir yelpazede aralıksız sürdürüyoruz. Bu çevre hepimizin. Kendi eviniz gibi çevremizi de temiz tutalım" dedi.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 13:49:31 TSI

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