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Büyükşehir spor şenliği devam ediyor

25 Nisan 2017 Salı, 13:52
Büyükşehir spor şenliği devam ediyor
Büyükşehir spor şenliği devam ediyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Daire Başkanlıkları ve iştiraklerindeki personelini kaynaştırmak amacıyla bu yıl 11. düzenlediği Birimlerarası Spor Şenliği devam ediyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Birimlererarası Spor Şenliği'nde futbol müsabakalarının ardından masa tenisi, voleybol ve basketbol heyecanı başlıyor. Birimlerararası Spor Şenliği kapsamındaki voleybol müsabakaları ilk gün İzaydaş (A Takımı)-Toplu Taşıma ile Spor Şube- İmar ve Şehircilik takımları arasında oynanacak maçlarla başladı. Voleybol müsabakalarına 50. Yıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Müsabakalarda İzaydaş (A Takımı), Toplu Taşıma, İtfaiye, İzmit İSU, Spor Şube- İzaydaş, Bilişim, İzmit İtfaiye ve İmar ve Şehircilik takımları mücadele verecek. Müsabakanın grup maçları 3 Mayıs tarihinde sona erecek. Müsabakanın final maçları ise 8-11 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.
Basketbol maçları ise 26 Nisan Çarşamba günü Spor Şube-İzaydaş, İmar ve Şehircilik-İSU ve Basın Yayın Halkla İlişkiler-Zabıta ile Fen İşleri-Mali Hizmetler karşılaşmaları ile başlayacak. Grup maçları 5 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. 50. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaların finalleri 9-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Spor Şenliğinde masa tenisi müsabakalarında da Spor Şube, Kılavuz Gençlik, Çevre, Güvenlik, Komek, imar ve Şehircilik, Zabıta, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSU, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma birimleri mücadele verecek. Toplam 29 müsabakanın yapılacağı masa tenisi branşında grup maçları Mayıs 12-15 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın final mücadelesi ise 16 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. Masa Tenisi müsabakaları Sekasem'de gerçekleştirilecek.
(İG-GY-Y)

25.04.2017 13:59:32 TSI
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