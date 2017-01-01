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Karaman'da "Ebeler Haftası" kutlandı

25 Nisan 2017 Salı, 13:56
Karaman'da "Ebeler Haftası" kutlandı
Karaman'da "Ebeler Haftası" kutlandı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Ebeler Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.
Karaman Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Hasan Arslan ile hastane yöneticileri ebeleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Genel Sekreter Dr. Hasan Arslan dünya ülkelerinin gelişmişlik düzeylerinin anne-bebek ölümleri ile ölçüldüğünü belirterek, gebelik sürecinin çok önemli olduğunu, bu yüzden ebelerimize çok iş düştüğünü söyledi.
Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde, doğum öncesi, sonrası ve özellikle doğum eyleminin takibi çok etkili diyen Arslan, iki hayatın sorumluluğunu taşıdığınız için yükünüz ağır. Bu bilinçle hareket eden, sağlık hizmetlerine katkı sağlayan tüm ebelerimize teşekkür ediyorum. Bu özel günlerini kutluyorum" dedi.
Karaman Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu'da hastanelerinde yıllık yaklaşık 3 bin doğumun gerçekleştirildiğini bunlardan 2 bine yakınının normal doğum olduğunu hatırlatarak ebelerin kadın doğum sağlık hizmetlerinde çok büyük bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.
Program tüm ebelerin birlikte kestiği pastanın ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
(MD-AH-Y)

25.04.2017 14:04:47 TSI
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