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Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü taşındı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yeni adresine taşındı.

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakcılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Tekirdağ Zafer Mahallesi Muratlı Caddesi Kent Sokak No:3'teki adresine taşındı. 4 katlı yeni hizmet binasının giriş ve birinci katında Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, ikinci katında Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, ikinci ve üçüncü katlarda da Bölge Müdürlüğü hizmet veriyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Marmara Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda "İletişim telefonlarında değişiklik olmayıp, aynı numaralardan iletişim sağlayabilirsiniz" denildi.

(HLD-MK-Y)



25.04.2017 14:08:49 TSI

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