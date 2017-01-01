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Tekirdağ'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da sabah namazından itibaren başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılarak Şehitler Abidesi ziyaret edildi.

Her yıl Çanakkale'de 24-25 Nisan tarihlerinde 81 ilde eşzamanlı çeşitli etkinliklerde 57. Alay Vefa Yürüyüşü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ''Bir Ölüp Bin Diriliriz'' sloganıyla Çanakkale şehitleri adına düzenleniyor. Bu program çerçevesinde bugün Tekirdağ'da vatandaşların yoğun katılımıyla 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleşti.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Tayyer Şaşmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftüsü İsmail İpek, Kıredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.

57. Alay Vefa Yürüyüşü Programı çerçevesinde saat 05.00-05.30'da namaz öncesi 'Orta Camii'de Sabah Namazı ve Çanakkale konulu vaaz, namaz sonrası yarma çorba ikramı yapıldı. Ardından Orta Camii'den ay yıldızlı Türk bayrakları eşliğinde kortej halinde sahil dolgu alanına doğru yapılan 57. Alay Vefa Yürüyüşünün ardından sahil dolgu alanında İl Müftülüğü İmam Hatiplerinden Mustafa Topçu ile birlikte Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dua edildi. Etkinlik, şehitler abidesine gidilerek çeşitli duaların okunmasıyla son buldu.

(HLD-MEF-Y)



25.04.2017 14:32:27 TSI

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