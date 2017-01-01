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Havaların ısınmasıyla alt yapı çalışmalar start aldı



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da sürdürülen Prestij cadde çalışmaları kapsamında tespit edilen kanserojen etkili asbestli su borularının değişimi tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin 350 metre uzunluğundaki asbestli borular yerine son teknoloji sağlıklı borular döşeniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, asbestli boruların değişiminde sona yaklaşıldığını belirtti. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bayol, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle birlikte ŞUSKİ genel müdürlüğüne yapmış olduğumuz müracaat üzerine Ceylanpınar içme suyu ana isale hattı Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış asbestli borulardı. Prestij cadde çalışmaları kapsamında bu durumu fark etmemiz üzerine Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın girişimleriyle yaklaşık bin 350 metrelik içme suyu şebekesi ana borusunun değiştirilmesine karar verildi ve çalışmalar başladı. Şu anda çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında Ceylanpınarlılar daha sağlıklı bir su içmiş olacaklar. Asbestli su borularının değişimin hemen ardından da asfaltlama çalışmamız hızlı bir şekilde başlayacak. Asfalt çalışmalarının ardından da çevre düzenlemesi ve orta refüj çalışmaları yapılacak" dedi.

(UK-SD-Y)



25.04.2017 14:37:31 TSI

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