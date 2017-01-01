YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sarıoğlu'ndan Polislere moral gecesi

Başkan Sarıoğlu'ndan Polislere moral gecesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle emniyet mensuplarına yönelik moral gecesi düzenledi.

Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümünde Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike'de görev yapan emniyet mensuplarına yönelik bir yemek organize etti. Yemeğe Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu, Finike İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, eşi Sare Doğan, emniyet mensupları ile aileleri ve emekli emniyet mensupları katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Finike İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Ülkemizde son yıllarda art arda kötü olaylar yaşadık. Terörün ve kötü olayların bu kadar yoğun bir şekilde yaşandığı bir ortamda emniyet olarak eğlence organize etmek içimizden gelmediği için uzun süredir bu şekilde toplanma fırsatımız olmamıştı. Bizleri burada bir araya getiren Belediye Başkanımız Kaan Osman Sarıoğlu'na bu hususta teşekkür ediyorum" dedi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise, "Terörün had safhada olduğu ülkemizde, bizleri korumak için yeri geldiğinde canını ortaya koyan polislerimize teşekkür ederiz. Biz belediye olarak emniyet teşkilatımızı hiçbir zaman kendimizden ayrı tutmuyoruz. Çünkü bizim yaptıklarımızı sizlerin koruduğunuzun farkındayız. Biz yaptığımız yatırımlarla altından köprüler, gümüşten parklar bile yapsak, orada asayiş olmadığı sürece kimse gidip de o yapıları kullanmaz. Biz de bunun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu tarafından emekli polislere plaket, halen görevdeki polislere ise isimlerine özel olarak üretilmiş kalemler takdim edildi. Finike İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan da Başkan Sarıoğlu'na bir teşekkür plaketi takdim etti.

(SÇ-SÇ-Y)



25.04.2017 14:37:51 TSI

NNNN

