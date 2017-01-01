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Unutulan el sanatları Pazaryeri'nde yaşatılıyor



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan yorgancılık kursuna vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından olan yorgancılık Pazaryeri'nde yaşatılmaya çalışılıyor. Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, il genelinde bile bir tek esnafın kaldığı yorgancılık alanında artık çırak yetişmediğini söyledi. Sedat Büyük, yorgancılık kursuyla ilgili olarak "Bilecik dahilinde bir tane esnafın kaldığı yorgancılık alanında artık çırak yetişmiyor. Çırak yetiştiremeyen bir meslek, zamanla unutulur ve yok olur. Pazaryeri halkının bu kursa olan yoğun talebi sonucunda birçok yetişkin insan, kendi yorganını yünden veya elyaftan el emeği ile üretmeye çalışıyor. Hatta, komşularından ve akrabalarından sipariş alıp, dışarıya yorgan diken ve kendi masrafını çıkaranlar bulunmaktadır. Yıllardır Pazaryeri'nde devam eden yorgancılık kursu, haftanın 3 günü yapılmakta olup kursa 12 kursiyer devam etmektedir. Yorgancılık kursuna komşu ilçe Bozüyük'ten gelip, katılanlar dahi bulunmaktadır. Kursta yapılan işleri gören ve beğenen erkekler, eşlerine destek olup onların daha çok yorgan üretebilmeleri için malzeme desteğinde bulunuyorlar. Seher Uğurlu'nun eğitmenliğini yaptığı yorgan dikimi kursu toplam 208 saat olup kursta; düz dikiş, yorgan desenleri, yorgan dikmeye hazırlık, elde yorgan dikme ve işleme, makinede yorgan üretimi konuları uygulanmaktadır. Kursu tamamlayan kursiyerlere, kurs bitirme sertifikası verilmektedir" dedi.

(İC-MET-Y)



25.04.2017 14:46:34 TSI

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