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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Maket uçak yapan çocuklara madalya

25 Nisan 2017 Salı, 14:49
Maket uçak yapan çocuklara madalya
Maket uçak yapan çocuklara madalya

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Belediyesi tarafından 26. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen "Maket Uçak Yapımı" etkinliğinin ödül töreni yapıldı.
23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen "Maket Uçak Yapımı" ödül töreni belediye hizmet binasında gerçekleşti. Ödül törenine Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan, Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, öğrenciler ve aileleri katıldı.
THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, etkinliğin 2 gün sürdüğünü kaydetti. Etkinlik hakkında bilgi veren Aktaş, "26. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Maket Uçak Yapımı etkinliğine 35 öğrenci katıldı. Çok keyifli zaman geçirdik. Çocuklarımız maket uçakları yaptılar. Yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocuklarımız maket uçak yapmayı öğrendiler. Katılım çok güzel oldu. Çocuklara genç yaşta havacılığı aşılıyoruz" şeklinde konuştu.
Çocuklar madalyalarını Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan'dan aldı.
(KA-MK-Y)

25.04.2017 14:58:05 TSI
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