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Soma'da ata sporu cirit yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde ata sporu cirite gönül veren vatandaşlar tek çatı altında toplandı.

Soma Atlı Sporlar ve Geleneksel Kültürleri Yaşatma Derneğinin açılışı, düzenlenen özel gösterileriyle yapıldı. Yırca'da düzenlenen açılış programına, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden itibaren oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu cirit ve değnek oyunu katılanlardan büyük beğeni topladı. Cirit severlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada iki takımın birbirleriyle mücadelesi nefes kesti. Yüzyıllık geleneği sahada yaşatan sporcular, maçı kazanmak için hünerlerini sergilediler. Dernek Başkanı İsmail Şen, Anadolu'da ciridin bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, bundan böyle Soma'da da ata sporunu gelecek nesillere de aktaracaklarını söyledi.

(YS-ÖND-Y)



25.04.2017 15:07:46 TSI

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