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Kınalı kuzular vatan görevine

- Vatani görev sırası 1997-2 tertip askerlerde



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde 1997-2 tertip Mehmetçik adayları davul-zurna eşliğinde vatan görevine uğurlandılar.

Vatani görevlerini yapma sırası gelen Mehmetçik adayları, kutsal görev öncesi yaşadıkları yerlerde kına yakma merasimi sonrası davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla birliklerine yolcu edildiler. Evlatlarını yolcu eden aileler hüzünlü sahnelerin yaşanmasına neden olurken, onları vatani görevlerine uğurlamanın haklı gururunu da yaşadılar.

Mehmetçik adayları vatan görevine "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile uğurlandılar.

(AA-SLH-Y)



25.04.2017 15:09:42 TSI

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