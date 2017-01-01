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Yüreğir'de kadınlarla bahar temizliği



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kadınlardan oluşturarak kurduğu ekip ilçenin sokaklarında bahar temizliği yapıyor.

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir sokaklarının kadın elinin değmesiyle daha temiz bir çehreye kavuştuğunu belirterek, "Baharla birlikte güzel ve sıcak havanın etkisiyle kışın eve hapsolan çocuklarımız park ve sokakta oyunlar oynamayı, vatandaşlarımızda evlerinden dışarı çıkmayı tercih ediyor. Bütün mücadelemiz, gayretimiz, çalışmalarımız vatandaşımızın daha temiz bir ortamda yaşam sürmesi adına. Çevresine, evinin önüne, iş yerinin önüne sahip çıkarak, koruyarak, temiz tutarak bize destek olan bütün halkımızı, esnafımızı ve ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Çalışma hayatında bulunmaktan memnun olduklarını belirten kadınlar ise, "Temizlik konusuna yabancı değiliz. Severek ve memnuniyetle yapıyoruz. Burada çalışarak evimizin geçimine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştular.

(ELF-Y)



25.04.2017 15:36:36 TSI

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