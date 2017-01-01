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Başkan Tahmazoğlu, TEOG sınavına girecek öğrencilere başarı dileği



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye genelinde 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin uzun bir maraton olduğuna dikkati çekerek, "26-27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Temel Eğitimden Orta Öğretime geçiş sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz uzun bir maratonla bu sınava hazırlandılar. İnşallah istedikleri okulu kazanacak şekilde sınavda başarılı olurlar. Şahinbey İlçemizde, İlimizde ve tüm TEOG sınavına girecek olan öğrencimize başarılar diliyorum. TEOG sınavı öğrencilerimizin hayatında önemli bir dönüm noktası. Sınav günü öğrencilerimizin sınav esnasında rahatsız olmamaları ve başarılı olmaları adına biz Şahinbey Belediyesi olarak gerekli tedbirleri almış durumdayız. Özellikle okul çevrelerinde gürültü yapılmaması konusunda zabıta ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapacak. Onların gönlü rahat olsun. Umarım istedikleri yeri rahatça sükunet içerisinde kazanırlar diye umut ediyorum" dedi.

(SD-Y)



25.04.2017 15:37:29 TSI

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