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Elazığ'da 'Avrupa Birliği Çağrı Merkezi Projesi'

25 Nisan 2017 Salı, 15:30
Elazığ'da 'Avrupa Birliği Çağrı Merkezi Projesi'
Elazığ'da 'Avrupa Birliği Çağrı Merkezi Projesi'

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 'Avrupa Birliği Çağrı Merkezi Projesi' kapsamında eğitim gören 19 görme ve fiziksel engelliye sertifikasını verdi.
Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Elazığ şubesini Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu ziyaret etti. Dernek Başkanı Refik Temiz tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu görme ve fiziksel engellilerle uzun süre sohbet etti. Daha sonra Vali Zorluoğlu, 'Avrupa Birliği Çağrı Merkezi Projesi' kapsamında eğitim gören 19 görme ve fiziksel engelliye sertifikasını verdi.
Amaçlarının derneği ziyaret edip burada bulunanlarla bir araya gelmek olduğunu belirten Vali Zorluoğlu,"Aynı zamanda proje kapsamında tamamlanan kurslar neticesinde sertifika almaya hak kazananlara sertifikalarını takdim etmek istedik. Çağrı merkezi projesi bizim buradaki İş-Kur müdürlüğüyle beraber yürütüldü ve proje kapsamında bir bölümü görme bir bölümü de ortopedik engelli olmak üzere toplam 19 kardeşimize 112 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde ağırlıklı olarak çağrı merkezlerinde operatör olarak çalışabilecekleri bilgiyle kursiyerlerimizin donatılmasını sağladık"dedi.
Vali Zorluoğlu, bundan sonraki süreçte sertifika alan 19 kişinin değişik iş yerlerinde iş imkanına kavuşmasını sağlamak olduğunu da kaydetti.
(YÖ-HİV-Y)

25.04.2017 15:38:18 TSI
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