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Hak İş, 1 Mayıs için Erzurum'da



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ERZURUM (İHA) - Hak İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika üst düzey yönetimi 1 Mayıs İşçi bayramının geniş katılımlı kutlaması için Erzurum'a geldi.

Bu bağlamda Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'u ziyaret eden Mahmut Arslan, 'solcu tekelinde' göründüğünü belirttiği 1 Mayıs'ın gerçekten hak ve adalet amaçlı, sorunların gündeme taşındığı bir gün olarak kutlanmasını istediklerini belirtti. Sendika ile ilişkileri ve işçi dostu olarak nitelediği Ali Korkut'a teşekkür eden Arslan, 1 Mayıs kutlamaları için destek istedi.

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak İş Erzurum İl Başkanı Erol Aksakallı ve beraberindeki sendika yöneticileri Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'u makamında ziyaret ettiler. 1 Mayıs kutlamaları için Erzurum'a gelen Hak İş heyeti, kutlamalar öncesi şehirde doğru bir algı oluşturmak için gezi ve incelemeler yapıyorlar. Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ın şiddetten uzak, işçilerin sorunlarının aktarıldığı bir zemine çekilmesi gerektiğini belirtti. Arslan, "Bizim amacımız işçinin sorunlarını dile getirmek, çözüm yolları önermek ve çözüme kavuşturmaktır. Kimsenin tekelinde olmadığını göstermek istiyoruz. Bu yıl Erzurum'da kutlama yapacağız. 1 Mayıs böylede kutlanabiliyor anlayışını ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, işçi emeğinin kutsal olduğunu hatırlatarak "Dinimiz, alnının teri kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini ister. Biz bu anlayışta olduk. İşçi ve çalışanımıza karşı. Şiddet ve terörden uzak bir bayram hepimizin arzusudur. Doğru atılan adımlar bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Buarada ziyaret sırasında Ali Korkut, Erzurum'un simge projelerinden olan Üç Kümbetler Projesini Mahmut Arslan'a anlattı. Proje maketi üzerinde küçük bir sunum yapan Korkut, "Tarihi yeniden sunmak, insanlar buluşturmak amacımız. Çok iddialı bir proje. İnşallah bu yıl uygulama için adım atıyoruz" dedi. Arslan'da Ali Korkut'un projelerini bildiğini belirterek "Başkanım güzel işlere imza atıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun" dedi.

(ERZ-Y)



25.04.2017 15:56:19 TSI

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