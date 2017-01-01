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İpekyolu'nda 3 bin öğrenci ile sahil temizliği

- İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk:

- "Çocuklarımız hem eğlendiler hem de çevre bilinci kazandılar"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk öncülüğünde başlatılan 'Güzel Çevrem, Güzel Okulum' projesi kapsamında 3 bin öğrenci Van Gölü sahilinde çöp topladı.

İpekyolu Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında İskele Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda toplanan yaklaşık 3 bin öğrenciye eldiven, maske, poşet, yelek ve şapka dağıtıldı. Buradan Van Gölü kıyısına giderek temizlik çalışması yapan öğrenciler, yaklaşık 40 ton çöpü toplayarak, belediye görevlilerine teslim etti.

Açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmek için başlattıkları 'Güzel Çevrem, Güzel Okulum' projesi kapsamında 3 bin öğrenciyle sahilde temizlik yaptıklarını belirterek, "Bizler belediye olarak okullarımızda çevre duyarlılığı oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bugün de Van Gölü sahilinde bir farkındalık oluşturmak için okullarımızdan gelen 3 bin öğrencimizle birlikte belediyemiz koordinesinde bir temizlik çalışması yaptık" dedi.

Öğrencilerin hem burada 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde eğlendiklerini hem de çevre duyarlılığı kazandıklarını anlatan Kaymakam Öztürk, "Çevreyi kirletenler maalesef biz insanlarız. Dolayısıyla bizler küçük yaştan itibaren bu çocuklarımızda bir bilinç oluşturursak, ileriki yaşlarda da bu devam eder. Van Gölü bizimdir, bu gölümüze sahip çıkmamız lazım. Kendi evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak, çevremizi de gölümüzü de temiz tutmamız gerekir. Bu anlamda tüm Vanlıları çevre duyarlılığına davet ediyorum. Etkinlikte emeği geçen öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra çocuklara çevre duyarlılığı konusunda bilgi veren Öztürk, öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Temizlik çalışmasının ardından öğrenciler İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında eğlenerek güzel zaman geçirdiler.

(MD-MSA-Y)



25.04.2017 16:05:46 TSI

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