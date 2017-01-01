25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İvrindi'de müdürden anlamlı ziyaret

25 Nisan 2017 Salı, 16:13
İvrindi'de müdürden anlamlı ziyaret
İvrindi'de müdürden anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Yücel, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fatmagül Çay'dan bilgi aldı.
Rehabilitasyonun gerçekleşmesinde en önemli hususun, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmesinin önemli olduğunu söyleyen İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, "Her insanın mesut bir hayat hakkı olduğunun bilincinde olunması gerektiğini söyledi. Müdür Mustafa Yücel, Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler ile keyifli bir sohbet ortamı oluştururken, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Müdür Fatmagül Çay'ı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, öğrencilerin okula geliş gidiş ve devam durumları hakkında bilgiler aldı. Öğrenci başarısını arttırmak adına faaliyetlerin artırılmasını isteyen Yücel, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.
(FT)

25.04.2017 16:21:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, körfez ilçelerine çıkarma yaptı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI HASAN DEMİRASLAN, KÖRFEZ İLÇELERİNE ÇIKARMA YAPTI
Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü
YEREL

MESLEKİ EĞİTİM TANITIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Öğrenciler eğitim için Macaristan'a gitti
YEREL

ÖĞRENCİLER EĞİTİM İÇİN MACARİSTAN'A GİTTİ
Edremit Meslek Yüksekokulu enerjide hem öğretecek, hem tasarruf sağlayacak
YEREL

EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU ENERJİDE HEM ÖĞRETECEK, HEM TASARRUF SAĞLAYACAK
Gömeç ve Havran'da korkutan yangınlar
YEREL

GÖMEÇ VE HAVRAN'DA KORKUTAN YANGINLAR
Balıkesir'de &quot;57. Alaya vefa&quot; yürüyüşü
YEREL

BALIKESİR'DE "57. ALAYA VEFA" YÜRÜYÜŞÜ
Burhaniye'de sağlıkta hedef büyük
YEREL

BURHANİYE'DE SAĞLIKTA HEDEF BÜYÜK
Burhaniye'de sergide resimde yaptılar
YEREL

BURHANİYE'DE SERGİDE RESİMDE YAPTILAR
Burhaniye'de çevreci vatandaşa teşekkür belgesi
YEREL

BURHANİYE'DE ÇEVRECİ VATANDAŞA TEŞEKKÜR BELGESİ
Burhaniye'de sebze fidesi satışına büyük talep
YEREL

BURHANİYE'DE SEBZE FİDESİ SATIŞINA BÜYÜK TALEP
EKMOK sürücüleri kask konusunda uyardı
YEREL

EKMOK SÜRÜCÜLERİ KASK KONUSUNDA UYARDI
Okulun içinde sokak
YEREL

OKULUN İÇİNDE SOKAK
Ayvalık'ta geleceğin denizcilerinden örnek etkinlik
YEREL

AYVALIK'TA GELECEĞİN DENİZCİLERİNDEN ÖRNEK ETKİNLİK
KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı
YEREL

KOSGEB DESTEĞİYLE AYAKKABI MAĞAZASI AÇTI
Sütte kaliteyi etkileyen faktörler anlatıldı
YEREL

SÜTTE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANLATILDI
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak
YEREL

BURHANİYE'DE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARI MODERN ALETLERLE YAPILACAK
Burhaniye Belediyesi'nden Çocuk Şenliği
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE ŞEHİT TURHAN BAYRAKTAR PARKI TÖRENLE AÇILDI
Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor
YEREL

BANDIRMA OSB YATIRIMCILARI BEKLİYOR
Bakkallara eğitim semineri
YEREL

BAKKALLARA EĞİTİM SEMİNERİ
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi
YEREL

BALIKESİR'DE FISTIKÇAMI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Ünlü mevlithan Burhaniyelileri coşturdu
YEREL

ÜNLÜ MEVLİTHAN BURHANİYELİLERİ COŞTURDU
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda
YEREL

KARESİ'NİN BİLİM YÜKLÜ TIR'I YOLLARDA
Müjdeyi milletvekili verdi
YEREL

MÜJDEYİ MİLLETVEKİLİ VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

FELAKET ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...