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İvrindi'de müdürden anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Yücel, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fatmagül Çay'dan bilgi aldı.

Rehabilitasyonun gerçekleşmesinde en önemli hususun, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmesinin önemli olduğunu söyleyen İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, "Her insanın mesut bir hayat hakkı olduğunun bilincinde olunması gerektiğini söyledi. Müdür Mustafa Yücel, Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler ile keyifli bir sohbet ortamı oluştururken, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Müdür Fatmagül Çay'ı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, öğrencilerin okula geliş gidiş ve devam durumları hakkında bilgiler aldı. Öğrenci başarısını arttırmak adına faaliyetlerin artırılmasını isteyen Yücel, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

(FT)



25.04.2017 16:21:32 TSI

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