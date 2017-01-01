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Kula'da bademciliği geliştirecek proje

- Kula Ziraat Odası Meclis Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Ziraat Odası aylık meclis toplantısında konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula'yı badem üretiminin merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, kilosu yaklaşık 8 TL'ye satılan bademin işlenerek 40 TL'ye satılması amacıyla badem işleme tesisi kurmak istediklerini söyledi.

Kula Ziraat Odası aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ula Kaymakamı Osman Güven ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Kaymakam Güven, badem yetiştiriciliği ile ilgili meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Kula'nın badem yetiştiriciliğinin merkezi haline getirilmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Güven, "Kula'da badem üretimini geliştirmek için badem işleme tesisi kurmak istiyoruz. İlçemiz civarında böyle bir tesisin bulunmaması dolayısıyla ilçemize kuracağımız badem işleme tesisi ile ilçemizde ticaret daha fazla artacak. Badem üretimi daha fazla gelişecek. Ziraat Odası Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürümüz ile bu konuda görüşüp yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmuştuk. 2016 yılında ilçemizde 350 ton kuru kabuklu badem elde edilmiş. Ortalama olarak ta kilogramı 7 TL'ye satılan kabuklu bademden ilçemizde 2 bin 450 TL gelir elde edilmiştir. Fakat kilosu bu sene 8 TL olan kabuklu bademin, iç badem olarak satıldığında kilosu 40 TL'ye satılmaktadır. 3 kilogram kabuklu badem 24 TL'ye tekabül ederken, kabuğu kırılmış bir şekilde satılan iç bademin kilosu 40 TL. Tabii ki ilçemizde yeterli imkan olmadığı için çok fazla iç badem üretimi yapılamıyor. Bizde bunun için ilçemizde badem işletme tesisi kurarak, sadece ilçemizde değil diğer ilçelerden de ticari anlamda alışveriş yapmak üretim yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Badem İşletme Tesisi hakkında çalışmalarını hızlandırarak en kısa zamanda ilçeye bu hizmeti kazandırmak istediklerini dile getiren Kaymakam Güven, "Badem işletme tesisi hakkında yeterli gelirin karşılanması için başkanlarımız ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, kurulacak olan tesisin giderinin yarısını Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılanması kararını aldık. Geriye kalan gider kısmını ise gerekli odalara, kurum ve kuruluşlara, hayırseverlere danışarak hep birlikte ilçemize bu hizmeti kazandıracağız. Kaymakamlık olarak Sosyal Yardımlaşma Derneğimize de danışarak destek isteyeceğiz. Kaymakamlığımız, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü önderliğinde bir komisyon kurarak, yakın çevrede bulunan badem işletme tesislerini gezip, yerinde inceleyerek bilgileri alırız. Hatta daha sonra tesisleri gezip yeterli derecede bilgi edindikten sonra Kula merkezde ve mahallelerimizde ziyaretler gerçekleştirerek bu çalışma konusunda vatandaşlarımızın da görüşünü alırız. Kula'mızı bademin merkezi yapmak ve Manisa'ya örnek bir tesis kurmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kilosunu 8 TL'ye satacağımıza, badem tesisimizle birlikte bademleri işleyerek kilosunu 40 TL'ye satıp yüksek bir kar elde edebiliriz" dedi.

(HY-AY-Y)



25.04.2017 16:29:55 TSI

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