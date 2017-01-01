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Cengizhan Sancar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

25 Nisan 2017 Salı, 16:28
Cengizhan Sancar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cengizhan Sancar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - MHP Bodrum ilçe Başkanı Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP Genel Başkan Yardımcılarını ve Milletvekillerini ziyaret etti.
Bodrum'da bir heyet birlikte Ankara'ya giden MHP Bodrum ilçe Başkanı Cengizhan Sancar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bodrum'a tam destek veren Bahçeli Sancar'dan Bodrum'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Cengizhan Sancar daha sonra MHP genel Başkan yardımcıları ve Milletvekilleri ile görüştü. Projeleri ile Ankara'ya giden Sancar toplantıların olumlu geçtiğini açıkladı. TBMM yide ziyaret eden Sancar Ankara'da görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Sancar Bodrum'da Başkanımız Devlet bey'e selam götürdük. Bizim ile çok güzel bir şekilde ilgilendi. Projelerimizi anlattık. Küçük bir toplantı yaptık. Devlet bey Bodrum'dan gelen heyete çok yakından ilgilendi"ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeliyi ziyaret eden MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar daha sonra Ankara Milletvekili Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'i ziyaret etti. hoş sohbet içerisinde geçen ziyaretin ardından MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman MHP Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Ruhsal Demirel ziyaret etti.
(EA-MB-Y)

25.04.2017 16:37:04 TSI
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