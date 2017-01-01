YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cengizhan Sancar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Cengizhan Sancar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - MHP Bodrum ilçe Başkanı Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP Genel Başkan Yardımcılarını ve Milletvekillerini ziyaret etti.

Bodrum'da bir heyet birlikte Ankara'ya giden MHP Bodrum ilçe Başkanı Cengizhan Sancar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bodrum'a tam destek veren Bahçeli Sancar'dan Bodrum'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Cengizhan Sancar daha sonra MHP genel Başkan yardımcıları ve Milletvekilleri ile görüştü. Projeleri ile Ankara'ya giden Sancar toplantıların olumlu geçtiğini açıkladı. TBMM yide ziyaret eden Sancar Ankara'da görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Sancar Bodrum'da Başkanımız Devlet bey'e selam götürdük. Bizim ile çok güzel bir şekilde ilgilendi. Projelerimizi anlattık. Küçük bir toplantı yaptık. Devlet bey Bodrum'dan gelen heyete çok yakından ilgilendi"ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeliyi ziyaret eden MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar daha sonra Ankara Milletvekili Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'i ziyaret etti. hoş sohbet içerisinde geçen ziyaretin ardından MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman MHP Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Ruhsal Demirel ziyaret etti.

(EA-MB-Y)



25.04.2017 16:37:04 TSI

NNNN

