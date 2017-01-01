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"Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi Erzurum'da açıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar Erzurum'da sergilenmeye başlandı.

Bu yıl 8. si düzenlenen fotoğraf sergisinin açılış törenine, Vali Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sezai Ercişli, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Millî Eğitim Müdür Ercan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Toprağın ve tarımın önemine dikkat çekmek amacıyla 2009 yılından itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 81 ilde sergilenen fotoğraf sergisinin bu yıl ki Erzurum ayağı, 25-28 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde vatandaşlar tarafından ziyaret edebilecek.

Serginin açılış töreninde konuşan İl Müdürü Osman Akar, "İlimizin ve Ülkemizin geleceğini oluşturan tarımın, farklı dallarını içeren 60 fotoğraftan oluşan sergiyi açarak, Erzurum halkının beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.

Vali Seyfettin Azizoğlu ise fotoğraf sergisinin önemine dikkat çekerek, " Sergiyle, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılıklar geliştiriliyor. Bu sayede kamuoyunun gündeminde yer almasını sağlanarak tarımın insanla olan kültürel bağının ebedileşmesine katkıda bulunuluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu tarafından açılan fotoğraf sergisini vatandaşlar büyük beğeni topladı.

(ERZ-AA-Y)



25.04.2017 16:43:03 TSI

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