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MESKİ alt yapı deplase çalışmalarına başladı

25 Nisan 2017 Salı, 16:36
MESKİ alt yapı deplase çalışmalarına başladı
MESKİ alt yapı deplase çalışmalarına başladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Mersin-Adana D400 Karayolu üzerinde kavşak düzenlemesi nedeniyle altyapı deplase çalışmalarına başladı.
MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılarak yapımına başlanılan Mersin-Adana karayolu arası genişletme, farklı seviyeli kavşak ve BSK'lı üst yapı kaplama işi kapsamındaki güzergahta bulunan MESKİ'ye ait altyapı hatlarının deplase çalışmalarına başlandığı bildirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, bin 600 milimetre çapında çelik boru ile yaklaşık 530 metre ikiz kanalizasyon terfi hattı, muhtelif çaplarda yaklaşık 12 bin metre içme suyu isale hattı, bin milimetre çapında yaklaşık 400 metre kanalizasyon kolektör hattı deplase çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, 2017 yılı sonuna kadar deplase çalışmalarının tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.
Gerçekleştirilen deplase çalışmasının, bölgenin önemli kurumlarının ana altyapı hatlarında yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılacak çalışmalar kapsamında, Çay, Çilek, Karaduvar, Özgürlük ve Üç Ocak mahallelerini besleyen içme suyu ana hatlarının, MIP A.Ş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Akaryakıt İkmal ve NATO POL tesisleri, İşletme Müdürlüğü, Petrol Ofisi gibi kurumların içme suyu hatlarının ve Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine ileten atıksu hatlarının deplase çalışması gerçekleştirilecektir. Kavşak çalışmaları kapsamında proje güzergahında gerekli altyapı çalışmalarının daha sonraki süreçte sorun yaratmaması için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Karaduvar Mahallesi içme suyu rehabilitasyon yapım işi ihalesi 24 Nisan 2017 tarihinde yapılmış olup, çalışmalara ihale süreci tamamlandıktan sonra başlanacaktır" denildi.
(KYM-Y)

25.04.2017 16:45:41 TSI
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