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Çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı



MALATYA (İHA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 28 kişinin 17-23 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi.

(BT-SD-Y)



25.04.2017 17:03:55 TSI

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