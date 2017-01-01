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2 bin öğrenci 56 bin 763 kitap okudu

25 Nisan 2017 Salı, 16:55
2 bin öğrenci 56 bin 763 kitap okudu
2 bin öğrenci 56 bin 763 kitap okudu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği "Boyun Kadar Kitap Oku" kampanyasına katılan toplam 2 bin 46 öğrenci 57 bin kitap okudu.
6 yıldır devam eden "Boyun Kadar Kitap Oku" projesi ile 2016-2017 eğitim döneminde binlerce çocuk kitap okudu. 2016-2017 eğitim dönemi ile birlikte başlayan etkinliğe, Nilüfer sınırlarında bulunan devlet okullarında öğrenim gören 2 bin 46 öğrenci katıldı. Her geçen yıl çıtayı daha da yükselten öğrenciler bu dönemde 56 bin 763 kitap yani 6 milyon 213 bin 246 sayfa okudu. Yarışma için 55 farklı okuldan gerçekleşen başvurularda 228 öğretmen de öğrencilerin kitap özetlerini izleyerek projeye katkı sundu. Proje kapsamında bu yıl bin 411 öğrenci de Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne üye oldu.
"Boyun Kadar Kitap Oku" etkinliği ödül töreni ile tamamlandı.
Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen ödül törenine davetliler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Dereceye giren 120 çocuk, 77 öğretmen ve 29 okul idarecisine madalyaları ve hediyeleri verildi. Dereceye giren tüm öğrencilere aynı zaman İstanbul'da Vialand gezisi hediye edildi.
Törende ayrıca, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nden en fazla kitap alan Hüsnü Züber İlkokulu öğrencisi Fulya Babutçu'ya, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala kitap seti ve İstanbul Vialand gezisi hediye etti.
(MŞ)

25.04.2017 17:04:14 TSI
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