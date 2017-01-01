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AK Parti 'teşekkür' ziyaretlerine başladı



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ADIYAMAN (İHA) - 16 Nisan'da yapılan referandum sonrasında AK Parti Adıyaman teşkilatı teşekkür ziyaretlerine başladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı İrfan Yılmaz, il genel meclis üyeleri ve parti teşkilatı ilk teşekkür ziyaretini Besni ilçesine gerçekleştirdi. Besni İlçe Başkanlığını ziyaret eden İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberindekiler, referandum sonucunun hayırlı olması temennisinde bulundular.

Ziyarette konuşan AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, tüm parti teşkilatını yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İl Başkanı Abdurrahman Dimez, referandumun sadece ülke için değil tüm ümmeti alem için önemli olduğunu vurgulayarak, "Tüm İslam coğrafyası olarak çok zorlu süreçten geldik. Ama Elhamdülillah sadece ülkemizin değil, tüm Müslümanların umudu olan Türkiye olma yolundaki ilerleyişimizi devam ettiriyoruz. 16 Nisan bizim için önemli bir süreçti. Hepiniz çok gayret gösterdiniz. Köy belde demediniz, gece gündüz demediniz, yoğun bir çalışma sergilendi. Ay yıldızlı bayrağımız için memleket için bunu yaptık. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da oy patlaması yaptı. 1 Kasım AK Parti'nin en yüksek oy aldığı orandan referandumda daha yukarı çıktı. Bizlere bu mutluluğu yaşatan, ezanlarımızı susturmayan bu teşkilatımıza teşekkür etmek istedim. Referandum istediğimiz gibi zaferle sonuçlanmayabilirdi. Ama çok şükür birlik ve beraberlik ile hareket ettiğimiz zaman nelere muktedir olabileceğimizi gördük. Her seçimden sonra bir sonraki gün seçim olacakmış gibi çalışmalarımı devam ettiriyoruz. Bu bizim başarımızın en büyük sırrıdır. Ülkemiz için, dünya Müslümanları için yapacak çok şeyimiz var. Avrupa ülkelerinin, terör örgütlerinin yaptıkları bizim yükümüzü biraz daha ağırlaştırıyor ama bununda üstesinden geleceğiz. Terör örgütleri ve batıyla mücadele ediyoruz" dedi.

(AHM)



25.04.2017 17:06:45 TSI

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